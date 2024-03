Ärger bei den Lebensmittelrettern: Was ist bei Laib&Seele in Bad Marienberg los?

Die Ausgabestelle in Bad Marienberg wird von der „Laib&Seele – Upcycling&More, gUG“ betrieben. Die Rechtsform der gemeinnützigen Unternehmergesellschaft ist geeignet für die Gründung von Unternehmen, deren Erträge für gemeinnützige Zwecke bestimmt sind. Doch was das in diesem Fall genau bedeutet, darauf haben wir von dem Geschäftsführer Sven Stettner keine Antwort erhalten. Fotos: Markus Eschenauer Foto: ROEDER-MOLDENHAUER/roe