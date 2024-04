Acht Schafe tot, vier verschwunden in der VG Wallmerod: War es ein Wolf?

Schock für zwei Tierhalter in der Verbandsgemeinde Wallmerod: Am Montag wurden von dort zwei Schadensfälle mit Verdacht auf Beteiligung eines großen Beutegreifers gemeldet. Insgesamt wurden dabei acht Schafe getötet, vier weitere Tiere sind verschwunden, wie das Koordinationszentrum für Luchs und Wolf (Kluwo) mitteilt.

Anzeige

Die Schadensereignisse fanden in unmittelbarer Nähe zueinander statt. Den genauen Ort teilt das Kluwo nicht mit. Eine Begutachtung des Vorfalls vor Ort erfolgte noch am selben Tag durchgeführt. Es wurden DNA-Abstriche genommen und an das Senckenberg Institut zur Analyse überstellt. Die Beteiligung eines großen Beutegreifers kann derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Die VG Wallmerod liegt innerhalb des Präventionsgebietes Westerwald. Im benachbarten hessischen Teil des Westerwalds ist zudem die von dem Leuscheider Rudel im Kreis Altenkirchen abstammende Wölfin GW2479 sesshaft geworden. red