Abschied nach 37 Jahren: Evangelische Gemeinde Unnau verabschiedet Pfarrer Schmidt

In einem festlichen Gottesdienst ist Pfarrer Christof Schmidt nach mehr als 37 Jahren in der Evangelischen Kirchengemeinde Unnau in den Ruhestand verabschiedet worden. Zahlreiche Weggefährten und Gemeindemitglieder sagten dem beliebten Seelsorger, der gleichzeitig seinen 66. Geburtstag beging, in der vollbesetzten Unnauer Kirche, dem Pfarrgarten und in, mit Beamern zugeschalteten, Nebenräumen Adieu.

In seiner Predigt sprach Christof Schmidt anhand von Psalm 103 und Römer 8, Vers 14 bis 17 über die Freiheit der Christen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Glaube führe nicht in eine Art Knechtschaft, wie häufig missverstanden würde, sondern sorge durch die Bindung an Gott für innere Freiheit. Im Glauben sei auch die christliche Gemeinde verbunden durch die Liebe Gottes

Pröpstin Sabine Bertram-Schäfer erinnerte in ihrer Ansprache an die großen gemeindlichen und diakonischen Auswirkungen von Schmidts Amtszeit in Unnau. Sie dankte ihm für seine „engagierte und segensreiche Arbeit“ und entpflichtete ihn im Namen der Kirchenleitung aus dem aktiven Dienst. Auch seine Frau Ulrike, die zahlreiche Aufgaben in der Gemeinde übernommen hatte, wurde verabschiedet.

Große Kollegialität zeichnete Dienstzeit aus

Dekan Dr. Axel Wengenroth dankte Pfarrer Schmid für die „große Kollegialität seiner Dienstjahre“, in denen er immer bereit gewesen sei, für Kollegen einzuspringen und „konstant wie der Polarstern“ auf seinem Posten gewesen sei. Viele weitere Mitwirkende des Gottesdienstes und Grußwortgebende wollten sich vom Ehepaar Schmidt, dass im Oktober aus dem Unnauer Pfarrhaus ausziehen wird, auf besondere Weise verabschieden.

So hatten unter anderem der Unnauer Kirchenvorstand, Pfarrer i.R. Peter Boucsein-Kuhl, Pfarrer Peter Wagner für den Nachbarschaftsraum Nord, Ortsbürgermeisterin Iris Wagner für die Verbandsgemeinde- und Ortsgemeindevertreter, Vertreter der Freien christlichen Gemeinschaft Unnau und die Jungschar Geschenke und Abschiedsworte im Gepäck.

Musikensembles begleiteten Gottesdienst

Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes lag bei einem eigens gegründeten Projektchor, beim Posaunenchor, beim Gospelchor Fehl-Ritzhausen, beim Kinderchor und bei Jana Eisenkopf am Klavier. Danach war die Gemeinde in den Kirchgarten eingeladen. red