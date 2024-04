Plus Westerwaldkreis

Abschied der Montabaurer Seelsorgerin: Anne Pollmächer geht, aber der Segen bleibt

i Nach ihrer Predigt in Montabaur: Pfarrer Stefan Claaß, Dekan Axel Wengenroth und Pastor Arnd Schomerus segnen Pfarrerin Anne Pollmächer für ihren weiteren Weg. Foto: Peter Bongard/Dekanat Westerwald

Sechs Jahre lang hat Pfarrerin Anne Pollmächer die Evangelische Kirchengemeinde Montabaur geprägt. Nun hat sie in der voll besetzten Pauluskirche Adieu gesagt: Sie bleibt mit ihrer Familie zwar in der Kreisstadt, arbeitet künftig aber als Theologische Ausbildungsreferentin in Darmstadt. Ein Abschied, der nicht nur ihr, sondern vielen Westerwälderinnen und Westerwäldern zu Herzen geht.