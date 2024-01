Plus Girod

A 3 bei Girod: Spanischer Lkw durchbricht Leitplanke

Der Wintereinbruch sorgte auch für einige spektakuläre Unfälle: So war am Mittwochabend gegen 23 Uhr ein spanischer Lkw auf der A 3 bei Girod in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Auf schneebedeckter Fahrbahn geriet der Lastwagen ins Schlingern und kam von der Fahrbahn ab. Er durchbrach auf Höhe der Eisenbachunterquerung der Autobahn die Leitplanke und stürzte seitlich in die steile Böschung, wo er innerhalb von Bäumen zum Liegen kam.