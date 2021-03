Große Aufregung am Dienstagnachmittag im ICE-Gebiet in Montabaur: Gegen 15.20 Uhr stürzte ein 90 Tonnen schwerer mobiler Baukran um. Der Kran war bei einem Neubauprojekt im Einsatz, ehe er umstürzte und in ein gegenüberliegendes Parkhaus krachte.