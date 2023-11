Plus Wallmerod 79 Maßnahmen schon umgesetzt: Wallmerod setzt bei Biodiversität Maßstäbe Die kleine Verbandsgemeinde Wallmerod hat ein großes Biodiversitätskonzept entwickelt – und setzt ihre Strategie sofort um. Erstellt hat das Konzept die Masgeik-Stiftung in Molsberg. Von Markus Müller

Ein schier gewaltiges Biodiversitätskonzept hat die recht kleine Verbandsgemeinde Wallmerod nicht nur in kurzer Zeit erstellen lassen, sondern es sogar in noch kürzerer Zeit geschafft, von den 270 vorgesehenen konkreten Maßnahmen schon 79 umzusetzen. Der Verwaltung kam dabei zugute, dass mit der Will- und Liselott-Masgeik-Stiftung in Molsberg und deren Leiter, ...