Plus Wied 37 Jahre an der Spitze des Vereins: Klaus Martin ist jetzt Ehrenvorsitzender des TuS Wied Nach 37 Jahren an der Vereinsspitze hat sich Klaus Martin jetzt aus dem Vorstand des TuS Wiedbachtal Wied zurückgezogen. Sein altersbedingter Abschied wurde ihm jedoch während der Jahreshauptversammlung mit der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden versüßt.

„Klaus Martin hat in seiner Amtszeit den Verein geprägt wie kein anderer. Sein Einsatz und seine Leistung für unseren Verein sind mit Worten kaum zu beschreiben“, begründet der TuS diese Entscheidung in einer Pressemitteilung. Der 80-jährige Klaus Martin begann 1958 als Spieler in der A-Jugend seine Karriere im Verein. Anschließend war ...