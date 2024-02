Plus Hachenburg 3000 Menschen in Hachenburg auf der Straße: Demonstranten fordern Ende der Fassfabrik Viele Menschen haben am Donnerstagabend in Hachenburg ein starkes und deutliches Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt. Zu der Demonstration hatte der Verein Demos aufgerufen, der von einem breiten, parteiübergreifenden Bündnis unterstützt wurde. Von Nadja Hoffmann-Heidrich

Veranstalter und Polizei sprachen von rund 3000 Teilnehmern, die sich zunächst am Alten Markt versammelten und dann gemeinsam über einen Zwischenstopp am Neumarkt zur Fassfabrik in der Straße Zur Tiefenbach in der Nähe des Bahnhofs zogen. Die Fassfabrik, in der während des Zweiten Weltkriegs osteuropäische Kriegsgefangene als Zwangsarbeiter schuften mussten, wird ...