Das im Februar 2020 eingestellte Bebauungsplanverfahren für das Neubaugebiet „Am Bahndamm“ in Wirges wird endgültig nicht weitergeführt: Das entschied der Stadtrat in Wirges in seiner jüngsten Sitzung, wie die Fraktionen unserer Zeitung gegenüber durchgehend bestätigten. Mit der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) hatte ein privater Investor Interesse an der Erschließung des Baugebiets gezeigt.