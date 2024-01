2024 mit den Turmbläsern begrüßt: Neujahrstradition im Westerwälder Dom in Wirges nimmt wieder Fahrt auf

Das Neujahrskonzert in der katholischen Kirche St. Bonifatius Wirges, das die Konzertsequenz „Kirchenmusik am Westerwälder Dom“ alljährlich am 1. Januar eröffnet, hat schon eine lange Tradition. Mehr als zwei Jahrzehnte wird das neue Jahr musikalisch begrüßt. Kantor Tobias Schneider führt diese Tradition gern fort.