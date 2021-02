182 aktive Corona-Fälle im Kreis – Inzidenzwert steigt nur leicht

Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung in Montabaur meldete 182 aktive Fälle im Westerwaldkreis. Die meisten Fälle (40) wurden in der VG Montabaur registriert. Ersttestungen in den Notbetreuung der Adolf-Reichwein-Grundschule Meudt und der Overberg-Grundschule Siershahn seien negativ ausgefallen, hieß es. Die Zahl der Erstimpfungen im Landesimpfzentrum Hachenburg hat am Dienstag 4952 erreicht. Zum zweiten Mal wurden dort insgesamt 3033 Menschen geimpft.