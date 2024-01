Plus Holler 1400 Gäste bei Neujahrskonzerten in Holler: Musikvereine setzten Disney-Figuren in Szene Die Neujahrskonzerte des Musikvereins und des Jugendmusikvereins Holler sind in jedem Jahr – wenigstens außerhalb von Pandemiezeiten – Garanten für moderne Blasmusik auf hohem Niveau. Und dort spielt nicht nur die Musik eine große Rolle, sondern die Konzerte werden auch durch einfalls- und abwechslungsreiche Showeinlagen für die Zuhörer und Zuschauer zu einem Erlebnis der besonderen Art. Von Markus Müller

Das war jetzt auch wieder bei der mittlerweile 23. Auflage der Neujahrskonzerte der Fall. Gleich an vier Abenden waren die Sitzreihen in der Sport- und Kulturhalle komplett besetzt, sodass am Ende 1400 Gäste das Disney-Festival des Musik- und Jugendmusikvereins nicht nur miterleben konnten, sondern auch begeistert mitfeierten und am Ende ...