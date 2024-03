Plus Ötzingen

136 Arbeitsplätze in Ötzingen betroffen: Deutsche Steinzeug geht in die Insolvenz

i Die Deutsche Steinzeug Cremer Breuer AG ist insolvent. Davon betroffen ist auch das Werk im Petersborn in Ötzingen, ehemals Jasba Mosaik, mit seinen rund 136 Mitarbeitern. Foto: Markus Müller

Die kommenden drei Monate werden zeigen, wie es für die 136 Mitarbeiter der Deutsche Steinzeug Cremer Breuer AG im Werk in Ötzingen weitergeht. Denn der deutsche Hersteller der Baukeramik hat vermeldet, dass er beim zuständigen Amtsgericht in Bonn Anträge auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt hat.