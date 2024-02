Plus Bornich Zweimal ausverkauftes Haus: Bornicher feuern Feuerwerk der guten Laune ab Zweimal „volle Hütte“, knapp fünf Stunden Programm, tolles Publikum, Stimmung ohne Ende: wie das Motto „aaaafach nur scheeee“, so beschreiben das Publikum und die mehr als 160 Aktiven die beiden Sitzungen des TV Bornich (TVB).

Die Jüngsten zuerst: Besonders gelungen war der Auftritt der Minigarde mit 17 jungen Tänzerinnen, dirigiert von Kira und Lilly an der ersten Sitzung am Freitagabend, gefolgt von 15 Mädels der SG Dachsenhausen mit ihrem Tanzmotto „Vom Himmel gesandt und in die Hölle verbannt“, berichten die Organisatoren. Närrische Themenvielfalt Die neue geografische Mittelpunktgemeinde ...