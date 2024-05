Plus Nassau

Zweckverband Naturpark zieht ein: Neues Leben im Nassauer Rathaus

i Auf eine gute Zusammenarbeit (von links): Stadtbürgermeister Manuel Liguori und Stefan Eschenauer vom Zweckverband Naturpark Nassau vor dem Rathaus. Foto: Maria Parbel

Ab dem 1. Juni wird das Nassauer Rathaus zu einem neuen Anlaufpunkt für Natur- und Umweltschutzaktivitäten in der gesamten Region. Der Zweckverband Naturpark Nassau zieht unter der Leitung von Geschäftsführer Stefan Eschenauer in die Räumlichkeiten des Rathauses ein. Mit diesem Umzug kommt neues Leben in das historische Gebäude.