Plus Dausenau

Zerstörungswut, fehlende Schilder: Bahnhofsgebäude in Dausenau bleibt Sorgenkind

Von Andreas Galonska

i Bahnhofsgebäude in Dausenau bleibt Sorgenkind Foto: ag

Die einst sehr stolzen Bahnhöfe an der Lahntalbahn sind seit langer Zeit Problemfälle geworden. Zu den wenig anschaulichen Empfangsgebäuden in Diez und Bad Ems gesellt sich Dausenau, das sich in einem üblen Zustand zeigt.