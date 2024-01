Plus Diez Zehnter Auftritt am vielleicht kultigsten Ort in Diez: „Jazz & Kunst im Kalk“ feiert kleines Jubiläum Kleines Jubiläum bei der Veranstaltungsreihe „Jazz & Kunst im Kalk“. Zum zehnten Mal spielten Musiker, zum zehnten Mal konnten die Besucher aber auch Kunst an den Wänden bewundern. Von Andreas E. Müller

Über ein volles Haus freuten sich die Organisatoren Timothy Färber, Thorsten Rosam und Karla Stüllein. „Es ist überwältigend, dass so viele Leute gekommen sind“, sagte Timothy Färber in seiner Begrüßung. Mangels Sitzplätzen nahmen manche gleich an der Theke Platz. Dass im Jazz viel improvisiert wird, dürfte hinlänglich bekannt sein. Improvisieren musste ...