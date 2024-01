Alle Kinder lieben Magie und Zauberei. Warum also nicht einmal anstelle von Mathe, Deutsch und Lesen einen Workshop besuchen, wo man in die Grundlagen der Zauberei eingeführt wird und sogar mehrere Tricks erlernen kann? 25 Schülerinnen und Schüler der Pestalozzischule durften am Mittwoch solch einen Workshop in der Diezer Stadtbibliothek genießen. Sie hatten am „Lernspaß Adventskalender“ teilgenommen und den Workshop als Preis gewonnen.