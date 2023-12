Plus Rhein-Lahn Zahlreiche Erkältungsfälle: Corona ist auch im Rhein-Lahn-Kreis zurück Husten, Schnupfen, Heiserkeit allerorten. Bundesweit registrieren Mediziner Erkältungsfälle millionenfach, gerade auch mit akuten Atemwegserkrankungen. Laut Robert-Koch-Institut sind Coronaviren derzeit für etwa ein Viertel der Atemwegserkrankungen verantwortlich. Diese Zahlen bestätigt laut tagesschau.de auch eine Hochrechnung der Universität Mainz für Rheinland-Pfalz. Und wie sieht es im Rhein-Lahn-Kreis aus?

Während die meisten Erkältungskrankheiten nicht unter die Meldepflicht fallen, erklärt die Kreisverwaltung auf Anfrage, müssen Corona-SarS-CoV2 und Influenza erfasst werden. In Bezug auf Influenza, also die Grippe, zeichnet sich in den vergangenen beiden Wochen der Beginn der saisonalen Erkrankungswelle ab (zehn Meldungen, Stand Anfang dieser Woche). Für Corona-SarS-CoV2 gab es ...