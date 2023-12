Plus Rhein-Lahn Zahlen veröffentlicht: Weniger Überschuldete im Kreis Seit Jahren sinkt die Zahl der überschuldeten Menschen im Rhein-Lahn-Kreis. Nach Angaben der Creditreform Wirtschaftsforschung hat sich die Überschuldungsquote, also der Anteil überschuldeter Personen im Verhältnis zu allen Erwachsenen) auch 2023 wieder verbessert. Von Michael Stoll

Demnach ist die Quote um 0,31 Punkte auf nunmehr 8,10 Prozent gefallen. Damit liegt der Rhein-Lahn-Kreis in etwa im Bundestrend. Hier liegt die Quote 2023 bei 8,15 Prozent. Bundesweit gelten 5,65 Millionen Menschen als überschuldet. Ein neuer Tiefststand. In unserem Kreis ist die Quote von 10,79 Prozent im Jahr 2018 kontinuierlich auf ...