Wolfgang Bosbach bei der CDU Rhein-Lahn: Bildung wieder in den Fokus nehmen

Wenn Wolfgang Bosbach als Redner angekündigt wird, dann kommen die Zuschauer in Scharen. So auch beim mittlerweile 26. Neujahrsempfang der CDU Rhein-Lahn im Gasthaus Unkelbach in Heistenbach. Ohne umfangreich die Werbetrommel zu rühren, meldeten die Organisatoren schon lange vor der Veranstaltung den großen Festsaal des Hauses als „ausverkauft“.