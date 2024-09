Plus Lahnstein Wie geht es weiter mit dem Verkehr in Lahnstein? Plädoyer für Bürgerbeteiligung Von Tobias Lui i Eine der Änderungen, die auf dem Prüfstand stehen: Die Fahrtrichtung der Adolfstraße wurde umgekehrt. Foto: Lui Wie läuft zukünftig der Verkehr innerhalb der Stadtgrenzen von Lahnstein? Ende Oktober wird die Vollsperrung der B-42-Brücke am Lahnecktunnel voraussichtlich aufgehoben, bis Jahresende soll das Umleitungsnetz im Stadtgebiet beibehalten werden. Lesezeit: 2 Minuten

Fachausschüsse und Stadtrat werden sich in den kommenden Wochen mit der Frage beschäftigen, an welchen Stellen Regelungen wieder zurückgedreht, an welchen Neuerungen erhalten bleiben sollen. In der Bevölkerung wird bereits über die jeweiligen Vor- und Nachteile diskutiert. Diskussionen haben zugenommen Die Freie Bürgerliste Lahnstein (FBL) greift dies nun auf und fordert die ...