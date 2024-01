Plus Schönborn Wetterstation Schönborn berichtet: 2023 war auch im Einrich das wärmste Jahr Mit dem Wetter kennt sich Friedemann Kurrle aus. Der Hobbymeteorologe widmet sich seit 2007 der Wetterlage im Einrich und führt täglich Beobachtungen durch. Sowohl visuelle als auch mit der Wetterstation gemessene digitale Daten werden von ihm erfasst. Im Mittelpunkt seiner Aufzeichnungen stehen Lufttemperatur und Niederschlag. Jährlich fasst er seine Beobachtungen in einem Pressebericht zusammen.

In diesem Jahr hebt Kurrle den Jetstream in den Vordergrund. „Der Jetstream ist ein Windgebilde in etwa 12 bis 14 Kilometer Höhe über der obersten Wolkenobergrenze, der durch die Drehung der Erde bedingt ist. Er kann Geschwindigkeiten bis zu 500 Stundenkilometer erreichen. Dieser Sturm weht aus westlichen Richtungen und steuert die ...