Plus Nastätten Weniger Autos, mehr Radfahrer: So könnte Nastättens Verkehr grüner werden Der Stadtrat um Bürgermeister Marco Ludwig treibt die Umgestaltung Nastättens kräftig voran. Damit soll auch ein Neudenken des Verkehrs einhergehen, weshalb man beim Ingenieurbüro R+T Verkehrsplanung ein Gesamtverkehrskonzept in Auftrag gegeben hat. Die klare Empfehlung der Experten: Auch die Mobilität in der Stadt kann und soll grüner werden. Von Marta Fröhlich

In seiner Präsentation fokussierte sich Ingenieur Thomas Pickel von R+T auf fünf Mobilitätsformen, zu denen er bereits konkrete Maßnahmen empfahl: Kfz-Verkehr: Laut einer Untersuchung, die im November 2021 stattgefunden hat, sind die Hauptverkehrsachsen stark belastet. In der Spitze fahren 1000 Fahrzeuge an einem Nachmittag über Nastättens große Straßen. Das zeige die ...