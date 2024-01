Plus Dachsenhausen/Rhein-Lahn Weiter auf der Straße: Landwirte im Rhein-Lahn-Kreis und in Limburg setzen Protestzug fort Die Lage der Landwirtschaft „beleuchten“, das ist ganz wörtlich zu nehmen an diesem Abend. Robin Berghäuser wählt diese Formulierung als Vertreter der Landjugend Rhein-Lahn, die zusammen mit dem Bauern- und Winzerverband aus dem Kreis zu einer besonderen Demonstration eingeladen hatte. Von Thorsten Stötzer

In der Abenddämmerung versammelten sich am Mittwoch Landwirte aus der Umgebung in Dachsenhausen, um von dort aus zu einer Rundfahrt des Protestes aufzubrechen. Von Dachsenhausen ging es über Nastätten nach Holzhausen auf die Bäderstraße, weiter über Singhofen und Nassau nach Bad Ems und zurück nach Dachsenhausen. 53 Kilometer lang ist die ...