Warum Wohnungslosigkeit alle etwas angeht: Limburger Caritasprojekt hilft

Mit dem Ehap-Plus-Programm sollen die Lebenssituation und die soziale Eingliederung von besonders benachteiligten Menschen verbessert werden. Seit September 2022 gibt es das Programm im Landkreis Limburg-Weilburg, bei der Fachberatung für Wohnungsnotfälle der Caritas – zunächst befristet bis September 2026. Aber das Team hofft auf eine Verstetigung, man sei im Gespräch mit der Stadt Limburg und dem Landkreis, sagt Projektleiter Michael Friedrich.

„Eine Fachstelle für Wohnungsnotfälle ist absolut notwendig.“ Denn der Bedarf ist groß: Auch wenn gerade wohnungslose Menschen statistisch schwer zu erfassen sind und auch die Erfolge sich nur schwer messen lassen, lassen sich immerhin die Fälle zählen: Allein im Jahr 2023 haben die Mitarbeiterinnen 270 Menschen beraten, manche mehrfach, manchen reichte der Verweis an eine andere Hilfseinrichtung. Für das Jahr 2024 haben die Helfer bereits mehr als 100 Fälle gezählt. Weitere Informationen gibt es bei der Fachberatung im Heppelstift in der Diezer Straße 65 in Limburg oder in der Zweigstelle Weilburg, Kruppstraße 4, oder am Telefon unter 06431/948.225 oder 06431/200 57 35.