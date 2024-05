Plus Weisel

Waldbrand: Rund 220 Einsatzkräfte proben den Ernstfall bei Weisel

Von Ulrike Bletzer

i Rund 220 Einsatzkräfte proben den Ernstfall bei Weisel Foto: ubl

Ein bisschen Show muss schon sein, das gehört sich einfach so: Gegen 10 Uhr am Samstagmorgen ist drüben am Weiseler Waldrand plötzlich ein lauter Knall zu hören, Sekundenbruchteile später steigt eine dicke Qualmwolke auf.