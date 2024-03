Plus Nievern/Rheinland-Pfalz

Wahlfachleute aus Nievern: Puzzlestein zur Aufrechterhaltung der Demokratie geboten

Von Ulrike Bletzer

i Sie haben Kommentare zur anstehenden Kommunal- und zur Europawahl verfasst (von links): Franz Lehmler und Hans Ulrich Weidenfeller. Die Werke haben einen Umfang von 280 und 480 Seiten. Foto: Ulrike Bletzer

„Wenn die Bände schließlich aus der Druckerei kommen, ist man schon ein bisschen stolz“, sagt Franz Lehmler. Und das darf man zweifelsohne auch sein: Schließlich ist es kein Spaziergang, das Wahlrecht für die in diesem Jahr anstehenden Kommunalwahlen und die Europawahl so aufzubereiten, dass ein jeder sich in diesem Labyrinth zurechtfinden kann.