Vorsitzender wiedergewählt: Jürgen Müller führt weiter die Wanderfreunde Singhofen

Die Wanderfreunde Singhofen haben in ihrer jüngsten Mitgliederversammlung den Vorstand neu gewählt. In offener Abstimmung erfolgte die Wiederwahl aller Vorstandsmitglieder. Der Verein wird weiterhin von Jürgen Müller als Vorsitzendem und Claudia Müller als stellvertretender Vorsitzenden geführt.

Den Geschäfts- und Kassenbereich verwaltet Dieter Ewert, der dieses Amt seit 30 Jahren innehat. Des Weiteren gehören dem Vorstand Kurt Lehmler als Wanderwart, Ulrike Gründken als stellvertretende Kassiererin sowie Gisela Kallies, Kerstin Paul und Elfriede Schmidt als Besitzerinnen an, teilen die Wanderfreunde mit.

In seinem Bericht ging der Vorsitzende Jürgen Müller nochmals auf die gut besuchten neun Veranstaltungen des Jahres 2023 ein. Höhepunkte des Jahres waren unter anderem die Winterwanderung, die Busreise an die Mecklenburgische Seenplatte sowie der Tagesausflug zum Palmengarten in Frankfurt und in das Weingut Raddeck. Das traditionelle Hoffest und die Adventsfeier mit Diashow waren die großartigsten Veranstaltungen des Vereins. An den beiden Festen nahmen 46 und 48 Mitglieder teil.

Des Weiteren teilte der Vorsitzende mit, dass 13 neue Mitglieder im Jahr 2023 aufgenommen wurden und der Verein nunmehr 63 Mitglieder hat. Kassierer Dieter Ewert erläuterte in seinen Ausführungen die Gliederungen der Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2023 und konnte von einem positiven Kassenergebnis berichten. Nach der Aussprache zu den Berichten und dem Bericht der Kassenprüfer wurde dem Vorstand Entlastung erteilt.

In seinen Ausführungen zu den elf Veranstaltungen im Jahr 2024 ging der Vorsitzende eingehend auf die fünftägige Busreise in den Harz vom 12. bis 16. Juni sowie das Sommerfest zum 30. Geburtstag am 14. Juli ein. Für die Durchführung des Sommerfests werden alle Mitglieder um Mithilfe gebeten, da dies der Vorstand allein nicht bewältigen kann. Für die Harzreise werden noch Teilnehmer gesucht, es stehen noch Einzel- und Doppelzimmer zur Verfügung. red

Anmeldungen sind noch bis zum 15. April möglich mit Anforderung des Reiseprogramms bei der Geschäftsstelle der Wanderfreunde Singhofen, Telefon 02604/4835, E-Mail an ewert.singhofen@web.de