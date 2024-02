Die Geisiger Eltern kämpfen weiter für ihre Kita. Nachdem die Bewegungskita Panama geschlossen werden musste und laut Gutachter das Gebäude wohl auch wirtschaftlich nicht zu erhalten ist, steht nun die Entscheidung über eine Übergangslösung an. Jetzt will der Ältestenrat eine erste Entscheidung treffen. Das nahmen die Eltern zum Anlass, zu einem Infonachmittag in die Mehrzweckhalle von Geisig einzuladen.