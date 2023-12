Es war ein Weihnachten, an das sich viele Lahnsteiner und Braubacher ewig erinnern werden. Die Stadt Braubach und das Rhein-Lahn-Eck kämpften vor 30 Jahren wie alle Orte am Mittelrhein mit gewaltigen Wassermassen und deren Hinterlassenschaften. Während am Pegel Kaub mit 8,19 Meter im Jahre 1988 der Höchststand für das 20. Jahrhundert gemessen wurde, brach in Lahnstein das Weihnachtshochwasser 1993 – wie auch am Pegel Koblenz – alle Rekorde.