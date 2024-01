Plus Holzhausen Von Holzhausen in die Ukraine: Schüsse an der Front mitgehört Die Luftalarm-App meldet sich auf Alex Holls Smartphone und sogar auf seiner Uhr. Sie ist noch auf Kiew eingestellt, Alarm und Entwarnung lassen sich mit Uhrzeit aktuell nachlesen, während er bereits wieder in seiner Wohnung in Holzhausen sitzt. Videos von Luftalarm und heulenden Sirenen hat er ebenfalls mitgebracht von einer Reise in die Ukraine. Von Thorsten Stötzer

18.000 Euro Erlös aus einem von ihm organisierten Spendenlauf hatte er zuvor an die Hilfsorganisation Sprava Hromad überwiesen.Die Fahrt führte Holl ins heftig umkämpfte Cherson, so nahe dürfte kaum jemand aus der hiesigen Region der Front in der Ukraine je gekommen sein. Am anderen Ufer des Dnepr liegt Oleschky, und als ...