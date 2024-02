Vier Oranierprinzessinnen und ihre Schlösser: Heimatforscher Adolf Morlang blickt über Diezer Region hinaus

Das Diezer Schloss Oranienstein kennt in der Region fast jeder. Wie aber sieht es mit Schloss Oranienburg in Brandenburg, Schloss Oranienbaum in Sachsen-Anhalt oder mit dem ehemaligen Schloss Oranienhof in Bad Kreuznach aus? Die Geschichte dieser von vier Oranierprinzessinnen und Schwestern gebauten Barockschlösser schildert Heimathistoriker Adolf Morlang im neuen Band der Heftreihe „Rund um Altendiez“.