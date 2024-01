Immer mehr deutsche Städte gestalten auf vorhandenen Brachflächen sogenannte urbane Wälder. Sie wollen damit an heißen Tagen die Durchschnittstemperaturen in den Innenstädten senken, den Feinstaub reduzieren, den Wasserrückhalt und die biologische Vielfalt fördern, aber auch die Attraktivität und damit den Lebenswert ihres Gemeinwesens steigern. Was andere auf kleinen Flächen anlegen und dafür Zeit, Geld und Geduld aufbringen müssen, ist in Diez schon vorhanden.