Plus Aar-Einrich VG-Rat Aar-Einrich beschließt: Solider Haushalt trotz hoher Investitionen Ein ausgeglichener Haushalt, eine gleichbleibende Umlage von 33,5 Prozent für die Ortsgemeinden und dennoch in zukunftsweisende Projekte investieren: Alle Fraktionen im Verbandsgemeinderat Aar-Einrich zeigten sich zufrieden über den soeben in der Ratssitzung von Kämmerer Dirk Roßtäuscher vorgelegten Haushaltsentwurf für 2024. Der wurde nach eingehender Diskussion einstimmig beschlossen. Von Uli Pohl

Die wichtigsten Daten vorweg: Die Steuerkraft liegt mit 257.841 Euro um 1,32 Prozent über dem Vorjahr. Das Plus wurde vor allem durch die Einkommenssteuer und die Ausgleichsleistungen erzielt. Deutlich weniger Einnahmen gab es bei der Gewerbesteuer und der Umsatzsteuer. Der Ergebnishaushalt ist in Erträgen mit 14.619.350 Euro und in Aufwendungen ...