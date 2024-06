Plus Diez VG Diez: Mit zahlreichen Projekten fürs Klima aktiv –Klimaschutzmanager Richard Koch zieht erste Bilanz Von Johannes Koenig i Der Klimaschutzmanager der VG Diez, Richard Koch, vor dem Verwaltungsgebäude in der Louise-Seher-Straße in Diez. Es ist geplant, auch dieses Gebäude mit PV-Anlagen auszustatten. Fotos: Johannes Koenig Foto: Johannes Koenig Wie stark ist der Klimaschutz in der Verbandsgemeinde (VG) Diez? „Die Verbandsgemeinde hat das Problem erkannt und sich auf den Weg gemacht“, sagt jemand, der es wissen muss. Denn Richard Koch (37) ist seit August 2021 Klimaschutzmanager der VG. In letzter Zeit scheinen die Initiativen zum Klimaschutz in der Region Fahrt aufzunehmen. Gelegenheit also für eine kleine Zwischenbilanz. Lesezeit: 3 Minuten

„Es gibt aber noch viel zu tun, um das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2040 zu erreichen“, betont Koch ebenfalls. Dennoch sind in der Region gerade zahlreiche Klimaschutzprojekte in Arbeit. So wird zum Beispiel in Holzappel an einem ganzheitlichen energetischen Quartierskonzept gearbeitet. Geklärt werden sollen unter anderem Fragen der Energieversorgung und ...