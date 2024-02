Verträge unterschrieben: Barmherzige Brüder Trier übernehmen St.-Elisabeth-Krankenhaus Lahnstein

Den jüngsten Unruhen ob der kurzfristigen Entlassung von fast 200 Mitarbeitern am Lahnsteiner St.-Elisabeth-Krankenhaus zum Trotz, werden die Barmherzigen Brüder Trier (BBT) am Dienstag, 27. Februar, die Übernahme und den Weiterbetrieb als reine psychiatrische Fachklinik verkünden. Entsprechende Verträge wurden nach RZ-Informationen zu Wochenbeginn unterzeichnet.

Foto: tl

Zuletzt sorgte der Kahlschlag in dem alt eingesessenen Krankenhaus, 1965 gebaut, für reichlich Negativschlagzeigen gesorgt: Der Träger, der katholische Elisabeth-Vinzenz-Verbund (EVV), hatte das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Interimsgeschäftsführer Claudius-David Walker und der Generalbevollmächtigten Moritz Handrup entwickelten ein Übernahmekonzept, für das sich kein Abnehmer fand. Darauf gab Sachwalter Christoph Niering den BBT den Zuschlag, die sich – genau wie der EVV – für den Fortbetrieb als reine Psychiatrie beworben hatten.

Der EVV verkündete vor einer Woche in einer Mitarbeiterversammlung das Aus aller Abteilungen wie Innere Medizin, Kurzzeitpflege und Orthopädie verkündet, 190 Mitarbeitende verlieren zum 1. März ihren Arbeitsplatz. Was genau die BBT planen, wollen sie in einer zeitnahen Presserklärung sagen. Weitere Berichte folgen. tl Foto: Tobias Lui