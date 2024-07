Verkehrsunfall in Bad Ems: Motorradfahrer zieht sich schwere Verletzungen zu

In Bad Ems ist es am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 22-Jähriger die Bundesstraße 261 in Fahrtrichtung Denzerheide/Bundesstraße 49. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, so heißt es in der Pressemitteilung, verlor der Motorradfahrer zu Beginn einer Linkskurve aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in der Folge nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der Schutzplanke.

Beim Unfall zog sich der 22-Jährige schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Nach medizinischer Erstversorgung er in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Bundesstraße 261 laut Polizei voll gesperrt.