Lahnstein

Unter Vorhalt einer Waffe: Unbekannter Täter überfällt Supermarkt in Lahnstein

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend die Aldi-Filiale in der Braubacher Straße in Lahnstein überfallen. Nun sucht die Polizei nach dem flüchtigen Räuber.