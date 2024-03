Plus Katzenelnbogen Unbekannte sprachen Schüler an: Katzenelnbogener Grundschule im Einrich informiert Schulgemeinde Von Johannes Koenig i Nachdem offenbar Fremde Schüler angesprochen hatten, wurde in der Grundschule im Einrich noch einmal darauf hingewiesen, wie man mit solchen Situationen umgeht. Foto: Symbolbild Klaus-Dietmar Gabbert/dpa „Heutiger Vorfall. Kinder sensibilisieren“: Mit diesen Worten wandte sich am späten Mittwochnachmittag der Schulleiter der Katzenelnbogener Grundschule im Einrich, Julian Färber, zusammen mit seiner Stellvertreterin Claudia Wiederstein an die Schulgemeinde. Lesezeit: 1 Minute

Eine Nachricht, die in den sozialen Netzwerken offenbar viel Aufmerksamkeit verursachte und am gestrigen Donnerstag wohl zu zahlreichen Rückfragen führte. Was war also passiert? „An einem Fußgängerüberweg wurden zwei Kinder von zwei Männern, die in einem BMW unterwegs waren, angesprochen und zum Einsteigen animiert“, so die Schilderung des mutmaßlichen Vorgangs. ...