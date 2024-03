Plus Miehlen Umgehung Miehlen: Zu Ostern wird asphaltiert Von Thorsten Stötzer i An der Anschlussstelle Nord soll der Verkehr bald rollen, so wie jetzt schon in Richtung Marienfels. Foto: Stötzer Rund um die Feiertage beginnt ein weiterer wichtiger Abschnitt bei den Arbeiten an der Umgehungsstraße für Miehlen. Lesezeit: 1 Minute

In der Woche vor und der nach Ostern soll nämlich an der Anschlussstelle Nord – gelegen Richtung Marienfels – asphaltiert werden, berichtet der Ingenieur Jörg Reifferscheid vom Landesbetrieb Mobilität (LBM). Asphaltarbeiten stehen, zumindest was die Feinschicht betrifft, ebenfalls noch an einigen Wirtschaftswegen und anderen Zuwegungen im Umfeld der Umgehungsstraße an. Ab ...