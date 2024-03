TV Scheidt 1920 ist stolz auf seine Tänzerinnen: Showtanzgruppe Mystify sind Meister

Der TV Scheidt 1920 ist mit Fug und Recht stolz auf seine Showtanzgruppe Mystify. Diese hatte im Dezember in Aachen beim Wettbewerb der Rheinischen Karnevals-Korporationen (RKK) den Deutschen Meistertitel in der Kategorie Showtanz errungen. Jetzt wurde Mystify dafür geehrt.

Der Vorsitzende Frank Gemmer begrüßte die Tänzerinnen mit ihren Familien, die Verbandsbürgermeisterin Maren Busch, Sponsoren und zahlreiche weitere Gäste, die den Verein beim Tanzturnier im Jahr 2023 in der Esterauhalle in Holzappel unterstützt hatten. Er wies in seiner Rede auf die große Leistung der Gruppe hin, den Zusammenhalt und den Ehrgeiz beim Training, denn ohne dies sei solch ein Erfolg nicht erreichbar.

Spenden für den guten Zweck

Seit vier Jahren gehört die Showtanzgruppe Mystify nun schon zum TV Scheidt 1920 und hat hier beste Bedingungen gefunden, wie es in der Mitteilung des Vereins heißt. Die Tänzerinnen bedankten sich für die guten Trainingsmöglichkeiten und die große Unterstützung des Vereins, insbesondere bei der Ausrichtung ihrer Tanzturniere.

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung erfolgte durch die Übergabe von Spendenschecks aus dem Erlös der 3. Apres-Ski-Party im November im Dorfstadl Scheidt, initiiert durch Andreas Gasteier, Karl Hennemann und Hans-Wilhelm Lippert – die letzte Veranstaltung unter dieser Führung. Es wurden 1000 Euro an den Vorsitzenden der Nachbarschaftshilfe Esterau, Bernd Nöllge, übergeben, und die Tanzgruppe Mystify erhielt einen Scheck über 500 Euro.

Viel Können und Disziplin

Nadine Lotz, Kassiererin beim TV Scheidt 1920, bekam viel Lob von den Mystify-Tänzerinnen für die gelungene Organisation und ihre große Hilfsbereitschaft, wenn es um Vorbereitung und Organisation von Tanzturnieren, Unterstützung jedweder Art und die Lösung von Problemen geht. Ein Video des Meistertanzes der Showtanzgruppe Mystify zeigte allen, welches Können und Disziplin hinter dieser großartigen Leistung stecken. Die drei Trainerinnen Jennifer Rosstäuscher, Eileen Cebulla und Isabell Schmidt sowie der Ortsbürgermeister Hans-Wilhelm Lippert erhielten von Nadine Lotz Blumen und Geschenke für ihren großen Einsatz für die Tanzgruppe und die daraus resultierenden Erfolge. red