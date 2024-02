Plus Niederneisen TuS Niederneisen informiert Mitglieder: Neue Turnhalle bietet vielfältige Optionen Mit einem symbolischen Spatenstich starteten im Mai 2022 die umfangreiche Modernisierung der Turnhalle in Niederneisen. Die 1968 errichtete vereinseigene Halle der TuS Niederneisen wurde als Sporthalle gebaut. Damit ist die TuS einer von wenigen Vereinen in der Region, die eine eigene Halle besitzt.

Die bisherigen Arbeiten wurden von freiwilligen Helfern maßgeblich unterstützt, um die veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von mehr als 800.000 Euro im Rahmen zu halten. Trotz Zuschüssen bedeutet die Sanierung für die TuS Niederneisen eine riesige finanzielle Herausforderung. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Samstag, 2. März, um 18.45 Uhr in der Grundschule ...