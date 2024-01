Was bedeutet die erneute Insolvenz der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof für den Standort in Limburg? Für die Kunden ändere sich nichts, sagte Karstadt-Geschäftsführer Jörg Walloschek auf Anfrage. Die Filiale bleibe geöffnet und werde mit Waren beliefert, so wie bisher auch.