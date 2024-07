Tödlicher Verkehrsunfall in Kaub: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Auf der B42 übersah ein Auto am Sonntagnachmittag einen Motorradfahrer. Die beiden stießen zusammen. Dabei erlitt der Motorradfahrer tödliche Verletzungen. Das Auto geriet in Vollbrand.

Ein 34-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag, 28. Juli, gegen 16.25 Uhr die B42 von Hessen kommend Richtung Kaub. Ein Auto, das von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einfuhr, übersah dabei den von links kommenden Motorradfahrer. Die beiden kollidierten. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen.

Das beteiligte Auto geriet durch die Kollision in Vollbrand. Die drei Insassen konnten sich rechtzeitig aus dem Auto befreien und wurden leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiterhin an, wie die Polizeiinspektion St. Goarshausen mitteilt.