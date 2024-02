Die Tat war an Grausamkeit kaum zu überbieten: Ein heute 37-jähriger Mann attackierte im September 2021 in Hadamar vermutlich aus Rache einen 34-jährigen ehemaligen Schulkameraden mit einer Heckenschere und stach anschließend auch noch mit einem Messer mehrfach auf ihn ein. Wenig später verblutete das Opfer. Das Landgericht Limburg verurteilte den Täter am 10. Juni 2022 wegen Mord zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe.