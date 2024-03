Plus Limburg-Staffel

Tierheim im Staffeler Wald: Großer Ast bricht ab und stürzt auf Zwinger

Von Stefan Dickmann

i Der stellvertretende Leiter des Tierheims in Limburg, Andre Wirth,steht vor einem weiteren Eichenbaum, der aus seiner Sicht dringend beschnitten gehört, damit keine Äste abbrechen. Foto: Stefan Dickmann

Ein von einer alten Eiche auf dem Gelände des Tierheims in Limburg abgebrochener Ast erregt derzeit die Gemüter. Er hätte nach Angaben des Tierheims beinahe eine Mitarbeiterin und zwei von ihr an der Leine geführte Hunde verletzt. Beschädigt wurde der Zwinger eines „nicht kompatiblen Hunds“, also eines sehr bissigen und deshalb nicht vermittelbarer Hundes.