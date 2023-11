Die Mitglieder der Theodissa-Bühne proben intensiv für ihre diesjährige Premierenaufführung am Freitag, 17. November. Dann nämlich wird sich in der Aula des Sophie-Hedwig-Gymnasium in Diez um 20 Uhr der Vorhang für ein unterhaltsames Theaterstück heben. Das Ensemble steht mit dem turbulenten Dreiakter „Auf Amts-Wegen“ in den Startlöchern.