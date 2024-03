Plus Diez Theater der Waldorfschule Diez: „Sommernachtstraum“ als Klassenspiel Von Thorsten Kunz i Aufwendig inszeniert und in Szene gesetzt: Zurzeit laufen die Proben zum regelmäßigen Klassenspiel der achten Jahrgangsstufe in der Turnhalle der Waldorfschule. Foto: Thorsten Kunz Die Beleuchtung passt, Ton und Musik auch, die Requisiten sind komplett, der Text sitzt. Nur am Tempo, der Lautstärke und Gestik der Darstellenden muss jetzt noch etwas gefeilt werden – dann steht den Aufführungen von William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ am 15. und 16. März an der Freien Waldorfschule Diez nichts mehr im Weg. Lesezeit: 2 Minuten

Wie in jedem Schuljahr so steht auch jetzt wieder das Klassenspiel der 8. Klasse wieder an. Bereits als Siebtklässler hatten sich die jetzigen Achter Gedanken darüber gemacht, was sie ihrem Publikum bieten könnten. „Momo“ von Michael Ende? „Krabat“ von Otfried Preußler? Oder doch „Das Tagebuch der Anne Frank“? Schließlich entschieden ...